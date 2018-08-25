Безопасность московских школ и университетов проверяют перед Днем знаний

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Власти Москвы провели около 6 тысяч проверок столичных школ и университетов на антитеррористическую безопасность перед Днём знаний, сообщили РИА Новости в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Во сколько вам обошлась подготовка ребенка к школе? Около пяти тысячи рублей

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17.1% Более 20 тысяч

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"Главным управлением Росгвардии по городу Москве проводится комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения. В частности, проведено порядка 6 тысяч комиссионных обследований образовательных организаций на предмет состояния их антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности, при этом проведено более 5,5 тысячи инструктажей сотрудников частных охранных организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все образовательные учреждения столицы обследуют сотрудники полиции совместно с представителями департамента образования Москвы, Росгвардии, Госсанэпидемнадзора и отделов государственной противопожарной службы.

"Непосредственно в День знаний образовательные учреждения будут патрулировать наряды полиции и экипажи Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по городу Москве", — отметили в департаменте.