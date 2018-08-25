Более 40 тысяч человек обеспечат безопасность в День города в Москве

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более 40 тысяч сотрудников органов правопорядка будут задействованы в обеспечении безопасности жителей и гостей Москвы во время празднования Дня города 8 и 9 сентября, сообщили РИА Новости в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

"В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятий по празднованию Дня города и на прилегающих к ним территориях 8 и 9 сентября планируется задействовать наряд свыше 40 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Так, на улицах будут работать порядка 25 тысяч сотрудников полиции, более 10 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии по Москве, три тысячи народных дружинников, а также более четырёх тысяч работников частных охранных организаций. Кроме того, до начала мероприятий специалисты-кинологи со служебными собаками проведут комплексное обследование мест проведения мероприятий и прилегающих к ним территорий.

"В целях недопущения террористических актов будет использовано не менее 150 единиц грузового автотранспорта. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве будут приняты меры по перекрытию улиц и переулков, прилегающих к местам проведения мероприятий, а также усилена охрана органов государственной власти, критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения города", — подчеркнули в ведомстве.