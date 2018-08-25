Фестиваль джаза привлекает внимание к проблемам Коктебеля, заявил Киселев

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев отвечает на вопросы журналистов во время уборки бухты Тихая в Коктебеле. 25 августа 2018

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев отвечает на вопросы журналистов во время уборки бухты Тихая в Коктебеле. 25 августа 2018

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости. Koktebel Jazz Party как основное культурное событие года в Крыму привлек внимание к экологическим проблемам в поселке Коктебель и вокруг него, сказал журналистам основатель фестиваля, гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.

Волонтеры, которые привлечены на фестиваль Koktebel Jazz Party, утром в субботу провели уборку вдоль дороги от поселка к ландшафтному парку "Тихая Бухта", распложенному восточнее Коктебеля. В акции приняли участие журналисты, организаторы фестиваля, в том числе Дмитрий Киселев.

"В Коктебеле нет канализации, многое стекает в море, ужасные помойки и мусор. Но когда в 2003 году я начинал этот фестиваль, я так и думал: здесь будут звезды мирового джаза, мировой музыки и это будет, выражаясь музыкальным языком, диссонансом по сравнению с той грязью, которая окружает сцену. С одной стороны — звезды, высокое искусство, с другой – роскошная природа, если посмотреть на нее издалека, а с третьей – этот экологический ужас, эта катастрофа, которая нам досталась в наследство. В этом смысле мы привлекли внимание к Коктебелю и сделали верх неприличным такое экологическое состояние в поселке и здесь, в Тихой бухте. И в этом наше вдохновение. Потому что если бы не было фестиваля – никто бы этого не увидел", — сказал журналистам Киселев.

Концепция преобразования поселка уже готовится, она будет включать в себя строительство канализационно-очистных сооружений, объездной дороги, благоустройство набережной и парковых зон, берегоукрепительные работы, создание причальных стенок для яхтенных марин, сказал Киселев. Уборкой мусора организаторы фестиваля хотят привлечь внимание к экологическим проблемам близлежащих природных территорий поселка.

"Волонтеры приехали сюда на фестиваль. Но фестиваль должен подать пример, мы хотим подать импульс. В этом смысл сегодняшней акции. Просто мы должны показать, на чьей мы стороне", — сказал Киселев.

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