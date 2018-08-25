Фестиваль джаза привлекает внимание к проблемам Коктебеля, заявил Киселев

13:1525.08.2018
(обновлено: 14:05 25.08.2018)
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 25 авг — РИА Новости. Koktebel Jazz Party как основное культурное событие года в Крыму привлек внимание к экологическим проблемам в поселке Коктебель и вокруг него, сказал журналистам основатель фестиваля, гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
Волонтеры, которые привлечены на фестиваль Koktebel Jazz Party, утром в субботу провели уборку вдоль дороги от поселка к ландшафтному парку "Тихая Бухта", распложенному восточнее Коктебеля. В акции приняли участие журналисты, организаторы фестиваля, в том числе Дмитрий Киселев.
"В Коктебеле нет канализации, многое стекает в море, ужасные помойки и мусор. Но когда в 2003 году я начинал этот фестиваль, я так и думал: здесь будут звезды мирового джаза, мировой музыки и это будет, выражаясь музыкальным языком, диссонансом по сравнению с той грязью, которая окружает сцену. С одной стороны — звезды, высокое искусство, с другой – роскошная природа, если посмотреть на нее издалека, а с третьей – этот экологический ужас, эта катастрофа, которая нам досталась в наследство. В этом смысле мы привлекли внимание к Коктебелю и сделали верх неприличным такое экологическое состояние в поселке и здесь, в Тихой бухте. И в этом наше вдохновение. Потому что если бы не было фестиваля – никто бы этого не увидел", — сказал журналистам Киселев.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с волонтерами после уборки бухты Тихая в Коктебеле. 25 августа 2018
Концепция преобразования поселка уже готовится, она будет включать в себя строительство канализационно-очистных сооружений, объездной дороги, благоустройство набережной и парковых зон, берегоукрепительные работы, создание причальных стенок для яхтенных марин, сказал Киселев. Уборкой мусора организаторы фестиваля хотят привлечь внимание к экологическим проблемам близлежащих природных территорий поселка.
"Волонтеры приехали сюда на фестиваль. Но фестиваль должен подать пример, мы хотим подать импульс. В этом смысл сегодняшней акции. Просто мы должны показать, на чьей мы стороне", — сказал Киселев.
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Хэдлайнерами открытия стали американская группа Rebirth Вrass Band, британский коллектив Incognito, индийский джаз-бенд Rajeev Raja Combine и российские классики джаза Яков Окунь и Олег Стариков.
Koktebel Jazz Party открыл его основатель журналист Дмитрий Киселев. Он напомнил что джаз в Коктебеле начинался в 2003 году, когда все жили в палатках, а концерты проходили у дома Волошина.
В разные годы Koktebel Jazz Party посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль).
Всего за 15 лет в Коктебеле выступили около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.
Главная сцена фестиваля расположена на берегу моря. В течение трех дней на ней выступят более 20 коллективов.
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Участники британской группы Incognito во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Ведущая концерта Ольга Скабеева, в свою очередь, отметила большое количество гостей, собравшихся у Карадага послушать джаз.
Это говорит о любви людей к Крыму и их готовности приезжать на полуостров, заметила журналистка.
Зрители на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Индийский коллектив Rajeev Raja Combine приехал в Крым впервые. Музыканты назвали очень романтичной атмосферу фестиваля и порадовались возможности "выйти на сцену у моря при луне".
Музыкант Оноре Чадрик Кинтан во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Концерт на главной сцене открыла группа с родины джаза - Нового Орлеана - Rebirth Brass Band.
Справа налево: музыкант-саксофонист Сергей Головня, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, арт-директор Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников на пресс-конференции, посвященной 16-му международному музыкальному фестивалю Koktebel Jazz Party.
Музыкант Холл Гленн Патрик во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Первый день фестиваля завершился вступлением британской группы Incognito.
Именно музыканты из Incognito получили приз зрительских симпатий, который определяли по интенсивности аплодисментов зала.