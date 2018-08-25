Посетители "Армии-2018" могут попрактиковаться в реанимации робота Адама

КУБИНКА, 25 авг – РИА Новости. Гости форума "Армия-2018" могут попробовать себя в качестве военно-полевого хирурга, которому необходимо оказать экстренную медицинскую помощь роботу-манекену по имени Адам, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе форума.

"Высокореалистичная физиологическая модель пациента, которая предназначена для подготовки военных врачей, представлена на стенде Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Робот-манекен повторяет максимально близкую к человеческой костно-мышечную структуру с подвижностью в основных суставах и обтянут "кожей", по тактильным ощущениям очень похожей на человеческую",- говорится в сообщении.

Как отмечается, Адам и его "коллеги" используются для подготовки курсантов и слушателей в Симуляционном центре Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в г. Санкт-Петербург. Роботы служат своеобразным полигоном для подготовки будущих военных медиков, которые отрабатывают на них приемы сердечно-легочной реанимации, непрямой массаж сердца, интубацию трахеи, дефибрилляцию, внутривенное введение жидкости, установку внутрикостной иглы для кровезамещения.

Сообщается, что рост Адама составляет 183 см, вес 70 кг. Физиологическая модель робота-манекена имитирует телосложение взрослого мужчины в возрасте 40-50 лет.

"Робот является российской разработкой и с успехом поставляется за рубеж. Подключается к компьютеру, который позволяет на практике отрабатывать различные сценарии спасения пациента, в том числе самые драматические. Робот терпеливо переносит все манипуляции, а при неправильных или неумелых действиях курсанта издает реалистичные крики и закатывает глаза. Для большей реалистичности внутри робота есть емкости, в которых заливаются симуляторы биологических жидкостей – крови, слюны, пота",- добавили в пресс-службе.