Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной в России работу американской неправительственной организации "Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ 24.08.2018 принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Pacific Environment (PERC) (Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов) (Соединенные Штаты Америки)", — сказал он.

По мнению прокуратуры, работа организации "представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".

Информация о принятом решении направлена в Минюст, который внесет Pacific Environment в список нежелательных организаций.

Основной целью НПО на ее сайте указано "поиск путей для защиты нашей планеты от ухудшения климата, загрязнения воздуха, потери воды и пластикового мусора". В России, судя по сайту, деятельность Pacific Environment сосредоточена на Дальнем Востоке, Сибири и, в частности, на Алтае.

"Вместе с местными партнерами мы защищаем природные и культурные богатства от добычи углеводородов, безответственной добычи золота и браконьерства. Также мы информируем общество о пагубном воздействии угля на здоровье, чтобы снизить его добычу и сжигание", — отмечается на сайте.