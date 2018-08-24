МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной в России работу американской неправительственной организации "Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
По мнению прокуратуры, работа организации "представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".
Информация о принятом решении направлена в Минюст, который внесет Pacific Environment в список нежелательных организаций.
Основной целью НПО на ее сайте указано "поиск путей для защиты нашей планеты от ухудшения климата, загрязнения воздуха, потери воды и пластикового мусора". В России, судя по сайту, деятельность Pacific Environment сосредоточена на Дальнем Востоке, Сибири и, в частности, на Алтае.
"Вместе с местными партнерами мы защищаем природные и культурные богатства от добычи углеводородов, безответственной добычи золота и браконьерства. Также мы информируем общество о пагубном воздействии угля на здоровье, чтобы снизить его добычу и сжигание", — отмечается на сайте.