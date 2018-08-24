Поклонская приехала на фестиваль Koktebel Jazz Party с мужем

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что приехала с мужем в Крым на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, назвав это место удивительным по энергетике.

"Я впервые гостем на этом фестивале выступаю. Раньше меня тоже приглашали всегда, но в связи с загруженностью по работе у меня не получалось. Но в этом году нашли с мужем время и прибыли. Не жалеем ничуть. Удивительное место, красивое, уникальное по природе, по энергетике, по настроению. Здесь все свободные, словно джаз", — сказала Поклонская в эфире телеканала "Крым 24". При этом она не назвала фамилию своего избранника.

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party откроется в Крыму в пятницу, в нем примут участие 20 коллективов из России, США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

Фестиваль проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Организатор фестиваля — медиагруппа "Красный квадрат". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".