В Ивановской области в субботу стартует X Параспартакиада

ИВАНОВО, 24 авг — РИА Новости. Юбилейная 10-я Параспартакиада Ивановской области стартует в субботу, 25 августа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В турнире примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 60 лет. В программе соревнований — девять дисциплин", — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что паралимпийцы в возрастной группе от 14 до 18 лет выступят в семи дисциплинах: плавании, настольном теннисе, метании диска, беге на 100 и 400 метров, толкании ядра, прыжках в длину. Спортсмены от 19 до 60 лет примут участие в соревнованиях по плаванию, настольному теннису, пауэрлифтингу, шахматам, прыжкам в длину с места и толканию ядра.

Организатором Параспартакиады выступает департамент спорта Ивановской области и региональное отделение Паралимпийского комитета. В регионе действует более 80 организаций в сфере адаптивной физической культуры, в них занимаются порядка 2,5 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья, добавили в пресс-службе.

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