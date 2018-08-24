Самолет МЧС вылетел в Лаос с грузом гуманитарной помощи

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Лаос с грузом гуманитарной помощи для населения республики, пострадавшего в результате наводнения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства.

"В связи с обращением правительства Лаосской Народно-Демократической Республики к правительству Российской Федерации с просьбой об оказании чрезвычайной гуманитарной помощи населению этой страны, пострадавшему в результате наводнения, МЧС России доставляет в город Вьентьян самолетом Ил-76 около 36 тонн гуманитарных грузов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди груза — передвижные электростанции, палатки, одеяла, лодки, комплекты посуды и продукты питания.