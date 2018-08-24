Концепцию развития Коктебеля подготовят к 1 сентября

КОКТЕБЕЛЬ, 24 авг — РИА Новости. Концепция развития крымского поселка Коктебель будет готова к 1 сентября, заявил на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.

"Koktebel Jazz Party — фестиваль международного масштаба, и это дополнительный стимул для развития Коктебеля. В прошлом году фестиваль посетил президент Владимир Владимирович Путин. После этого президент поручил мне разработать концепцию развития поселка. Специальная группа разрабатывает такую концепцию, она будет готова 1 сентября", — сказал Аксенов на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Аксенов подчеркнул, что план развития поселка будет представлен на общественное обсуждение, и пообещал, что комиссия изучит состояние коктебельской школы, помощь которой оказывает фестиваль.

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в крымском поселке Коктебель, он пройдет 24-26 августа впервые сразу на пяти площадках. К традиционным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в 2017 году Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий.

Среди иностранных участников фестиваля-2018 — этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine (Индия) и Sedar Band (Китай), пианист Ваагн Айрапетян (Армения), New York All Stars (США) и многие другие. Имена некоторых исполнителей станут приятным сюрпризом для гостей Koktebel Jazz Party-2018 и будут представлены в день его открытия.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры РФ. Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты". В статусе партнеров выступает компания "Жемчужины Крыма" и интернет-провайдер "Феонет".