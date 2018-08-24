Глава Бурятии открыл аллею, посвященную мамонтам и динозаврам

КРАСНОЯРСК, 24 авг — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в открытии аллеи "Легенды Северного Байкала" в Северо-Байкальском районе республики, объект посвящен возможно обитавшим на этой территории мамонтам и динозаврам, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Прошло открытие аллеи "Легенды Северного Байкала". В Северо-Байкальском районе обнаружено более 50 памятников археологии, которые несут следы остатков человеческой деятельности, называемые стоянками, поселениями, городищами или могильниками. Не претендуя на историческую, археологическую или палеонтологическую достоверность, создатели аллеи "Легенд Северного Байкала" представили среди экспонатов изображения возможно обитавших в Бурятии динозавров и мамонтов. Экспозиция рассчитана на туристов, чей поток в район растет с каждым годом", — говорится в сообщении.

Цыденов отметил, что памятник отходам жизнедеятельности мамонта запомнится туристам на всю жизнь. "Можно всех сюда везти – никто это не забудет никогда", — приводит слова Цыденова пресс-служба.