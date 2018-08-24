В Крымском парке "Тайган" родился редкий леопард черного окраса

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Редкий дальневосточный (амурский) леопард черного цвета впервые родился в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.

"У нас родилась пара леопардов. Их необычность в том, что один леопард совершенно черный. Это впервые в истории нашего зоопарка и парка "Тайган". Малыши чувствуют себя хорошо. Они с мамой, она их сама кормит. Рождение малышей в нашем парке происходит почти ежедневно, но амурские леопарды – это крайне редкие звери", — сказал РИА Новости Зубков.

По его словам, сегодня в мире осталось около 40 особей.

"Поэтому они очень ценятся, и это большое дело, когда они размножаются", — подчеркнул Зубков.

В крымском зверинце помимо двух малышей обитает еще восемь взрослых особей.

Дальневосточный леопард или амурский леопард — хищное млекопитающее из семейства кошачьих, один из подвидов леопардов. Распространен в горных лесах Дальнего Востока. В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания.

Сафари-парк "Тайган" — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном, крупных млекопитающих-хищников. Расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. Его площадь — более чем 30 гектаров.