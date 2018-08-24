МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова якобы о том, что правозащитники мешают правоохранительным органам, могли быть вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на Кадырова, что правозащитники в Чечне мешают правоохранительным органам.

"Здесь, конечно, нужно все-таки дифференцировать правозащитников. Многие правозащитники выполняют очень необходимые функции и пользуются заслуженным уважением, поэтому я не знаю, была ли эта фраза вырвана из контекста, поэтому я не могу вам точно сказать", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что ему не известен полный контекст. "Но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе на российских, но, не имея полного контекста, я не могу дать какую-то оценку", — пояснил Песков.