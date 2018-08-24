Почти 60% россиян оценили свое материальное положение как среднее

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Большинство россиян — 59% оценивают свое материальное положение как среднее, 38% опрошенных считают, что в ближайший год оно практически не изменится, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".

При этом более четверти россиян (28%) называют свое материальное положение плохим, 12% опрошенных — хорошим, 1% респондентов затруднился ответить.

В ходе опроса 34% россиян заявили, что им хватает денег на одежду, но не хватает на бытовую технику, 24% респондентов сообщили, что им хватает на питание, но не на одежду. Кроме того, 18% опрошенных отмечают, что могут позволить себе бытовую технику, но не автомобиль, а 14% — что денег не хватает даже на питание. Только 10% россиян заявили, что могут позволить себе покупку автомобиля.

При этом 7% респондентов отмечают, что их материальное положение за последние два-три месяца улучшилось, 28% сообщили об ухудшении, 65% россиян считают, что их материальное положение практически не изменилось.

Около 38% опрошенных ожидают, что в ближайший год их материальное положение практически не изменится, 20% россиян предположили, что оно может улучшиться, 21% — что ухудшиться.

Опрос "ФОМнибус" проводился 18–19 августа в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ среди трех тысяч респондентов.