МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В одном из регионов России в свое время хотели отметить пятитысячелетие одного из своих городов, что было бы абсурдно с точки зрения истории, эти планы не осуществились благодаря позиции руководства администрации Кремля, рассказал ее бывший руководитель, ныне председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"В свое время, когда я трудился руководителем администрации президента, в одном из регионов лоббировали издание одного нормативного акта высокого уровня по поводу, на минуточку, пятитысячелетия города — вопреки мнению историков", — сказал Нарышкин в пятницу на совместном заседании президиума РИО и совета фонда "История Отечества". "Я тогда стоял так (на стороне профессиональных ученых)", — добавил он.

"Потом, через какое-то время, отмечали дату рождения этого города, но цифра уже была разумной", — сказал Нарышкин.

Нарышкин ранее руководил президентской администрацией (2008-2011) и занимал пост вице-премьера (2004-2008).

Отсчет истории российского государства принято вести с середины IX века, когда на княжение в Новгород был призван Рюрик.