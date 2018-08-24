Во время ВЭФ пройдет российско-японская конференция по истории

Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российско-японская конференция по истории пройдет во время предстоящего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Развиваются наши отношения с японскими историками", — отметил Нарышкин в пятницу на совместном заседании президиума РИО и совета фонда "История Отечества". Он напомнил, что ранее в этом году в Москве успешно прошел День Японии в Российском историческом обществе.

"Теперь нас ожидает совместная научная конференция на полях Восточного экономического форума", — сказал Нарышкин.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.