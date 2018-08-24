Половодье в ЯНАО негативно повлияло на популяцию леммингов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 авг — РИА Новости. Ряд климатических и природных факторов негативно повлиял на популяции некоторых животных и птиц в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, в первую очередь, леммингов, которые являются пищей для местных хищников, сообщает Научный центр изучения Арктики.

"Поздняя весна 2018 года и половодье негативно сказались на пищевых связях в тундре и некоторых популяциях животных и птиц. В первую очередь, на леммингах, являющихся важнейшим элементом пищевой цепочки, основным кормом для хищников Арктики", — говорится в сообщении.

Биологи отмечают очень низкую численность грызунов в тундре по сравнению с предыдущими годами, что сказалось на репродуктивности хищных птиц. В этом году, как подчеркивается, ученые не встретили ни одного гнезда мохноногого канюка или поморника. При этом у другого хищника тундры, песца летом было зафиксировано активное размножение.

"После затяжной холодной весны в тундре в районе стационара "Еркута" осталось много трупов северных оленей. Это повлияло на успех размножения песцов. Нынешний год оказался одним из самых высоких по количеству нор со щенками", — приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника регионального центра изучения Арктики Александра Соколова.

Ранее ученые надели радиоошейник на молодого взрослого песца, обитающего в районе порта Сабетта, где находится завод по производству сжиженного газа. Отловом животного занимались в течение десяти дней, пояснили в научном центре. Ошейник снимут в следующем году, а полученные данные расскажут о перемещениях самца зимой, когда иссякнет изобилие пищи.