Посетители ВДНХ смогут увидеть механических лещей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первый в России искусственный водоем с рыбами-роботами открылся в павильоне №2 на ВДНХ, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В павильоне №2 "Робостанция" на ВДНХ установили первый в России аквариум с рыбами-роботами. В нем плавают пять механических лещей, по виду практически не отличающихся от живых", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, рыбы длиной 50 сантиметров сделаны из герметичного водонепроницаемого пластика. Разработчики создали эффект мерцания на их серебристой чешуе с помощью встроенных светодиодов и нержавеющего покрытия.

Отмечается, что условия обитания рыб приближены к природным. Объем аквариума составляет три тысячи литров. Его дно выстлано натуральным речным камнем. В аквариуме также планируется высадить водоросли.

"Современный человек одинаково хорошо научился применять роботов в воздушном пространстве, на суше и в воде. Мы хотим показать, насколько технологические изобретения могут сливаться с живой природой и даже быть малоотличимыми от нее. Рыбы-роботы, кстати, не просто развлечение, они могут быть помощниками человека в изучении морей и рек, флоры и фауны водоемов", — рассказали порталу в пресс-службе "Робостанции".

Как добавляется в сообщении, в каждую рыбу встроен датчик движения, позволяющий ей преодолевать препятствия и не сталкиваться с другими рыбами. Роботы-рыбы могут плавать без подзардяки 12 часов и погружаться на глубину до пяти метров.