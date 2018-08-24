Фестиваль "Времена и Эпохи" в Москве посетили 5,2 миллиона человек

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Фестиваль "Времена и Эпохи", прошедший в Москве, посетили 5,2 миллиона человек, сообщила РИА Новости заммэра столицы Наталья Сергунина.

Фестиваль "Времена и Эпохи" проходил в Москве с 10 по 22 августа. На 30 площадках участники фестиваля – более 3 тысячи реконструкторов из 20 стран мира воссоздали более 20 исторических эпох.

"За 13 дней на нем побывали 5,2 миллиона гостей – это на 200 тысяч человек больше, чем в 2017 году. Ежедневно на площадках можно было наблюдать зрелищные реконструкции ярких событий – к примеру, на фестивале было воссоздано 400 сражений и выпущено 2900 стрел. Также каждый день на фестивале проходили исторические мастер-классы, экскурсии, работали выставки", — рассказала вице-мэр.

Наибольший интерес у москвичей вызвала площадки на Тверском бульваре, посвященные наполеоновским войнам, Тверской площади, которые рассказали горожанам о "Московской оттепели" 1950-60-х годов и вечеринках "стиляг", а также на Никитском и Чистопрудном бульварах.

Всего в рамках фестиваля прошло 1,1 тысячи исторических мастер-классов, в которых приняли участие 200 тысяч человек.