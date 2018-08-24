Дизайн проездных в столичной подземке посвятят Дню города

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Транспортные карты "Тройка" и проездные билеты "Единый", посвященные 871-летию Москвы, поступят в продажу 1 сентября, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Билеты, посвященные Дню города, помогут создать праздничное настроение у горожан. А туристы, которые посетят столицу во время празднования, оставят себе проездные в качестве памятного сувенира", — рассказал порталу руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Согласно сообщению, приобрести карты "Тройка" и проездные билеты "Единый" с новым дизайном можно будет в кассах метро с 1 сентября.

Отмечается, что на лицевой стороне тематической "Тройки" на темно-синем фоне будет написано "Москва 871", а ниже — "8–9 сентября. День города". Проездной "Единый" оформят в красно-белых цветах, надписи разместят на лицевой и оборотной стороне билета. Также на проездных будет изображена символика Дня города.