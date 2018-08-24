В Парке Горького объяснили, куда ежегодно исчезают уши зайцев со скульптуры

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Парке Горького рассказали, что уши зайцев со скульптурной композиции "Дед Мазай и зайцы" исчезают и ежегодно нуждаются в восстановлении из-за повышенного внимания посетителей, которые трут их на удачу.

Композиция в парке искусств "Музеон" создана по сюжету стихотворения Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы". В неё входит фигура Деда Мазая и восемь зайцев в лодке. Сейчас зайцы на корме лодки стоят без ушей.

"Дед Мазай и зайцы", любимая многими посетителями скульптура Александра Таратынова, уже не первый год страдает от внимания посетителей. Существует поверье, что если потереть зайцам уши, во всем будет сопутствовать удача. Поэтому каждое лето парк сталкивается с одной и той же ситуацией: под конец сезона уши отваливаются", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Парка Горького.

По словам собеседника агентства, этот год не стал исключением, однако в парке уже готовы к исчезновению ушей у зайцев и занимаются восстановлением недостающих частей скульптуры.

"Планируется, что к октябрю работы будут закончены. И, конечно, надеемся на понимание посетителей и бережное отношение к предметам искусства в будущем", — отметил представитель парка.