Путин посетил музей "Командный пункт Центрального фронта" в Курской области

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны в музее-мемориале Командный пункт Центрального фронта. 23 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны в музее-мемориале Командный пункт Центрального фронта. 23 августа 2018

СВОБОДА (Курская область), 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Курскую область по случаю 75-летия окончания Курской битвы посетил историко-мемориальный музей "Командный пункт Центрального фронта".

В ходе экскурсии глава государства в сопровождении директора музея осмотрел экспозицию военной техники, а также посетил реконструкцию блиндажа маршала Константина Рокоссовского, откуда осуществлялось командование советскими войсками, участвовавшими в Курской битве.

Историко-мемориальный музей "Командный пункт Центрального фронта" возведен в честь 30-летия битвы на Курской дуге на месте, где в 1943 году располагался штаб фронта и командный пункт маршала Константина Рокоссовского. Решение о создании военно-исторического музея было принято советом ветеранов местечка Свобода в 1963 году сразу после посещения исторического места самим маршалом.

Возведение комплекса велось народными усилиями, в строительстве участвовали в том числе ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся средней школы и жители поселка. 5 августа 1973 года состоялась церемония открытия мемориального комплекса, а 9 мая 1975 года на его территории был открыт военно-исторический музей.

Мемориальный комплекс представляет собой парк площадью более 7 га, в котором расположены: стела с наименованиями воинских частей и соединений, входящих в состав Центрального фронта, скульптура Воина-победителя, бюст маршала Рокоссовского, реконструкция блиндажа командного пункта, образцы военной техники, в частности танк Т-34, 122-мм пушка (корпусная), зенитная установка.

Блиндаж Рокоссовского восстановлен по чертежам начальника инженерных войск Центрального фронта маршала А.И. Прошлякова. Сооружение глубиной 2,4 м и площадью 90 кв. м состоит из лестничной клетки, комнаты дежурного офицера, кабинета командующего, комнаты отдыха и комнаты с лазом запасного выхода.

Экспозиция военно-исторического музея посвящена боевым действиям на северном фасе Курской дуги. Его фонды насчитывают более восьми тысяч единиц хранения, в числе которых личные вещи начальника штаба Центрального фронта М.С. Малинина, командующего 16-й воздушной армией С.И. Руденко, члена Военного совета К.Ф. Телегина и др. В 2015 году была проведена полная реэкспозиция музея. Ежегодно музей посещает более 20 тысяч человек из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Почетными гостями музея в различные годы были премьер Дмитрий Медведев, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, министр обороны Сергей Шойгу, патриарх Кирилл.

Путин побывал в музее "Командный пункт Центрального фронта" на Курской дуге. Теперь отправился на встречу с ветеранами pic.twitter.com/ZPKSW5G13N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 августа 2018 г.

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