Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может объявить о смягчении предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.

"Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать", — заявил Песков.

Слушания в Госдуме

На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла проект об изменениях в пенсионном законодательстве.

В парламентско-общественных слушаниях приняли участие около 600 человек от всех российских регионов. Большинство депутатов также прервали свои отпуска для участия.

В общей сложности в Госдуму поступили больше ста поправок к законопроекту.

Документ предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Предполагается, что изменения будут поэтапными. Нижняя палата парламента одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки.

После этого пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

В правительстве пояснили, что предлагаемые изменения позволят повысить пенсии неработающим пенсионерам в следующем году в среднем на тысячу рублей. При этом к 2024 году ожидается, что средняя пенсия достигнет показателя в 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем этого года.

При этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что гарантию повышения пенсий пропишут в двух законах.

Он заверил, что все расчеты будут прозрачными, "все будет видно и положено на бумагу".

"Новая модель жизни"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, заявил, что вопрос об изменении пенсионной системы в сегодняшней демографической ситуации встал бы перед любым правительством.

"Правительство и президент в части своих указов предлагает новую модель жизни для граждан пожилого и предпенсионного возраста", — сказал экономист.

При этом он подчеркнул, что можно дискутировать о сроках, механизмах и других формах социальной поддержки россиян.

Позиция главы государства

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста.

Кроме того, но отметил, что россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако он указал на необходимость опираться на экономические оценки.

По словам главы государства, если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть. Президент напомнил, что нынешняя планка возраста выхода на пенсию была установлена давно — тогда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет.

Сейчас на каждого пенсионера приходятся лишь двое работающих, при этом средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, пояснил он.

Как подчеркнул президент, окончательного решения еще нет. По его словам, необходимо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пытается пиариться на этой теме.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин, соответственно. Такой возраст установили еще в 1930-х годах.

Вопрос о его повышении обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого объясняется выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров растет.

Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.