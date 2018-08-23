На Тамбовщине открыли 116-й мемориал в память о Великой Отечественной войне

ТАМБОВ, 23 авг — РИА Новости. Мемориальный комплекс "Защитнику Отечества — от благодарных потомков", посвященный героям Великой Отечественной войны, открылся в районном центре Дмитриевка Тамбовской области, это 116-й памятник на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, комплекс был построен на пожертвования местных жителей при участии Российского военно-исторического общества и администрации Тамбовской области. Автором проекта памятника стал советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский.

"Открытие мемориала в этот день особенно символично. В центре стоит памятник герою, на создание которого скульптора Дениса Стритовича вдохновил тамбовчанин, Герой Советского Союза, командир 322-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, полковник Степан Перекальский. Он погиб во время освобождения Курска в феврале 1943 года. Вокруг скульптуры размещены гранитные плиты с фамилиями 1871 уроженца Никифоровского района, погибшего на фронтах Великой Отечественной войны. В их числе — шесть Героев Советского Союза и трое полных кавалеров ордена Славы", — сказал собеседник агентства.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая на церемонии открытия памятника, отметил, что монументы, посвященные Великой Отечественной войне, возводятся как память, "чтобы не повторилось самое страшное, что есть на свете — война".

"На мой взгляд, это один из самых красивых монументов Тамбовщины, посвященный героям Великой Отечественной войны. Вечная память павшим, вечная слава живым! Низкий поклон всем, кто созидал этот прекрасный памятник", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Губернатор отметил, что в регионе реализуется масштабный проект "Историческая память": начиная с 2005 года, в небольших населенных пунктах Тамбовщины открываются мемориальные комплексы, на которых увековечены имена более 130 тысяч уроженцев Тамбовской области.

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