НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил участие региона в проекте "Билет в будущее" в четверг в ходе рабочей встречи с заместителем министра образования и науки РФ Ириной Потехиной.

Проект "Билет в будущее" поручил реализовать Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. Он предложил запустить проект ранней профориентации школьников, который позволит ребятам попробовать себя в будущей профессии в ведущих компаниях страны, с нового учебного года.

"Мы должны в течение года дать возможность 100 тысячам ребят пройти профессиональные пробы. Сейчас определяются пилотные регионы. Мы хотим, чтобы одной из таких площадок стала Нижегородская область, так как здесь крайне активно развиваются все сферы образования", — подчеркнула Потехина.

Никитин отметил, что у Нижегородской области "есть все условия и основания, чтобы стать пилотным регионом".

"Этот проект станет очень важным для региона, так как с одной стороны мы помогаем ребятам определиться с будущей профессией, с другой стороны — обеспечиваем работодателей притоком свежих и инициативных кадров", — добавил он.

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