МВД предложило фиксировать на видео принесение присяги гражданина России

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МВД РФ предлагает фиксировать на аудио и видео процедуру принесения присяги гражданина России, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ определяет порядок организации принесения присяги, а также использования, учета и хранения бланков с ее текстом. Обязанность МВД определить данный порядок была закреплена в указе президента РФ от 14 ноября 2017 года "О порядке принесения Присяги гражданина России".

"При принесении присяги территориальным органом МВД России могут использоваться технические средства аудио- и (или) видеофиксации, о чем в обязательном порядке уведомляется лицо, приносящее присягу", — говорится в тексте проекта.

При этом конфиденциальность записанной информации, а также учет и хранение ее носителей, не подлежат разглашению и подпадают под закон о персональных данных. Согласно тексту проекта, необходимое для присяги число бланков распечатывают не ранее дня ее принесения на белой бумаге для офисной техники формата А4 плотностью не менее 80 граммов на квадратный метр.

В случае принесения присяги в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил павших в боях за свободу и независимость РФ воинов время и место определяются начальником территориального органа МВД. В проекте приказа говорится, что процедуру принесения присяги организует территориальный орган МВД России, который принял заявление о приеме в российское гражданство.