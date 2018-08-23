Выигравший в лотерею волгоградец рассказал, на что потратит 50 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 23 авг – РИА Новости. Житель Волгограда, выигравший в лотерею более 50 миллионов рублей, собирается часть средств передать детскому дому, сообщает организатор розыгрыша АО "ТК "Центр" (Столото).

Как рассказали в компании, на минувшей неделе волгоградец Павел Л. выиграл суперприз 8928-го тиража "Гослото 5 из 36", деньги он уже получил в Москве. Мужчина – госслужащий, ему 43 года, у него есть жена и 15-летний сын. По информации организаторов лотереи, семья уже определилась, на что потратит выигрыш.

"Павел хочет помочь воспитанникам детского дома, который расположен в городе-спутнике Волгограда — Волжском. Неожиданное финансовое пополнение также поможет исполнить давнюю мечту семьи — переехать из квартиры в собственный дом. Поступление сына в один из ведущих вузов страны также в планах заботливого отца", — говорится в сообщении АО "ТК "Центр".

Помимо этого, волгоградец собирается открыть свое дело — караоке-клуб с хорошей аппаратурой, отмечает компания.