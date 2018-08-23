В Москве для незрячих подготовят 216 избирательных участков

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Двести шестнадцать избирательных участков подготовят в столице для незрячих людей к выборам мэра, соответствующее решение было принято в ходе заседания в Мосгоризбиркоме в четверг.
Предложение было поддержано единогласно.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.