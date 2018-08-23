В Липецкой области более 13 тысяч первоклассников пойдут в школы 1 сентября

ЛИПЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Более 13 тысяч первоклассников пойдут в школы Липецкой области первого сентября, что на 300 человек больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"В этом году более 700 образовательных организаций примут детей в День знаний, в том числе 280 школ, 327 детских садов, 30 техникумов и колледжей, а также учреждения дополнительного образования, спортивные, музыкальные и художественные школы, организации, осуществляющие обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, что на подготовку муниципальных образовательных организаций к новому учебному году выделено более 660 миллионов рублей из областного бюджета, что на 170 миллионов больше, чем в прошлом году. На повышение безопасности школ в 2018 году дополнительно направлено 12 миллионов рублей.

"К первому сентября наши школы будут готовы, и детям будет приятно сесть за парты", — процитировали в пресс-службе главу администрации Липецкой области Олега Королева.

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