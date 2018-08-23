Роскомнадзор усилит контроль за сбором персональных данных перед выборами

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Роскомнадзор намерен усилить контроль за исполнением норм и требований законодательства о персональных данных в период подготовки и проведения выборов 9 сентября, особое внимание будет уделено работе по выявлению фейковых сайтов кандидатов и оперативному реагированию на жалобы граждан, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Единый день голосования 9 сентября охватит большинство регионов России, в 33 из них пройдет голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах будут выбирать глав регионов.

"Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите персональных данных в Российской Федерации усиливает контроль за исполнением норм и требований законодательства о персональных данных в период подготовки и проведения единого дня голосования 9 сентября", — говорится в сообщении.

В частности, руководителям территориальных органов поручено осуществлять постоянный контроль исполнения законодательства администраторами сайтов, на которых осуществляется сбор и использование персональных данных волонтеров кандидатов на выборные должности.

"Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению деятельности якобы созданных от имени кандидатов фальшивых сайтов, на которых может осуществляться массовый сбор персональных данных. Помимо этого, поставлена задача оперативно реагировать на жалобы граждан о возможно незаконном использовании их персональных данных в ходе предвыборных кампаний в субъектах федерации", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что работа Роскомнадзора по обеспечению исполнения законодательства о персональных данных в период предвыборной кампании ведется во взаимодействии с ЦИК и региональными избирательными комиссиями.