Около 60 тысяч добровольцев поучаствуют в благотворительной акции в Липецке

ЛИПЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Около 60 тысяч добровольцев примут участие в десятой благотворительной акции "Неделя молодежного служения", которая стартует в конце сентября в Липецке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

Акция "Неделя молодежного служения" проходит в регионе дважды в год — весной и осенью. Каждый день акции посвящен одному из аспектов добровольческой деятельности: пропаганде здорового образа жизни, донорству, инклюзивной работе, экологическому воспитанию.

"Каждый день Недели будет посвящен одному из направлений добровольчества. В программе — сбор канцелярских товаров для детей, благоустройство территорий, спортивные турниры. Старт акции намечен на 28 сентября", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в апреле 2018 года в акции приняли участие около 50 тысяч человек. Всего за время в проведения акции в ней приняли участие более 150 тысяч человек.

"Активная жизненная позиция добровольцев способствует воспитанию настоящих граждан своего отечества. Идея добра объединяет неравнодушных людей и свидетельствует о зрелости гражданского общества. Добровольцы заслуживают нашего особого уважения и признательности", — процитировали в пресс-службе главу региона Олега Королева.

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