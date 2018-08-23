В Екатеринбурге открыли центр истории УДТК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг — РИА Новости. Центр истории уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в четверг открылся в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Глава региона Евгений Куйвашев, открывая Центр, заявил, что он станет местом патриотической и воспитательной работы и расширит возможности молодежи для изучения истории и реализации собственных исследовательских проектов. По мнению главы региона, история УДТК – это великое наследие и мощный духовно-нравственный ориентир.

"Наши танкисты наводили ужас на противника. Недаром немцы прозвали бойцов "дивизией черных ножей", "уральскими чертями". Это не просто война на передовой, здесь на Урале ковалась победа, и об этом подвиге мы должны рассказывать детям, молодежи, всем жителям Свердловской области и нашим гостям. Изучение истории УДТК и посещение музея должно стать частью школьной программы", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Среди экспонатов музея — военные артефакты: нагрудники бойцов, посуда, фотоаппараты, карточки и военные билеты, солдатские медальоны, копии заявлений в добровольческий полк. Представлен стальной нож, который сделали златоустовские мастера-оружейники для каждого добровольца УДТК. Нож получил неофициальное название "черный нож".

В открытии музея приняли участие ветераны Великой Отечественной войны.

"Уральский танковый корпус собирался в 1943 году, меня призвали в армию и определили в пехотное училище, первый бой мы приняли 5 июля. Мне пришлось пройти с нашим уральским добровольческим танковым корпусом по всей территории, где шла война, и встретились мы за Берлином у Бранденбургских ворот, где закрыли Берлин руководителям германской армии, и им пришлось сдаться", – цитирует департамент слова ветерана Великой Отечественной войны Петра Ушакова.

Экспонаты для будущего исторического центра УДТК собирались с 1968 года. Поисковые отряды провели 19 экспедиций, направленных на изучение истории и подвигов добровольцев. В планах – расширять экспозицию. Куйвашев подарил музею копии архивных статей газеты "Уральский рабочий" 1943 года о создании УДТК, уточняет департамент.

Другие новости региона читайте здесь >>