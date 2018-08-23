На время закрытия участка Солнцевской линии запустят бесплатные автобусы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бесплатные автобусы будут курсировать в Москве во время закрытия участка Солнцевской линии метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса в четверг.

"В субботу, 25 августа, Мосгортранс обеспечит проезд пассажиров в районе временно закрытого участка Солнцевской линии метрополитена. Здесь организуют специальный бесплатный маршрут КМ, который свяжет станции "Кутузовская" и "Раменки". Автобусы будут следовать с промежуточными остановками у метро "Парк Победы", "Минская" и "Ломоносовский проспект", — говорится в сообщении.

В общей сложности на линию выйдут более 50 автобусов особо большой вместимости.

Компенсационный маршрут будет работать с 05.20 до 01.25 ночи с интервалом движения около 1 минуты.

Станции "Парк Победы", "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" будут закрыты 25 августа для присоединения нового участка Калининско-Солнцевской линии к действующей системе метро. В обычном режиме метрополитен возобновит работу утром 26 августа.