Собянин поддержал идею создания парковок для каршеринговых машин

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин поддержал идею создания парковок для автомобилей, функционирующих в системе каршеринга.

"Сама по себе идея реализуема. Но главное, чтобы мы смогли найти место для такой парковки, потому что если мы займем места такси, то мы променяем шило на мыло. В порядке эксперимента давайте попробуем, наметим эти парковки, посмотрим, насколько реально их разместить. Потому что реальная проблема как раз заключается в том, что не всегда есть возможность создать эти парковочные места. Тем не менее, я дам поручения департаменту транспорта, чтобы там, где можно, они попытались это сделать", — сказал Собянин в четверг на встрече с экспертами транспортной сферы в своем предвыборном штабе.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".