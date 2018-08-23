Собянин поддержал идею поощрять водителей, не нарушающих ПДД

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэры Москвы и действующий глава города Сергей Собянин в ходе встречи с экспертами в транспортной сфере в своем предвыборном штабе поддержал идею проработать методы поощрения для автомобилистов, соблюдающих правила дорожного движения.

С соответствующим предложением к Собянину в ходе круглого стола обратился куратор проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

"Боюсь, что у нас пряников не хватит. У нас 95% автомобилистов не нарушают ПДД, по крайней мере грубых нарушений нет, и паркуются надлежащим образом. Но моральное поощрение – почему нет? Давайте подумаем, как это сделать", — сказал Собянин.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".