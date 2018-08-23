В борьбе с лесными вредителями применят опыт по предупреждению пожаров

КРАСНОЯРСК, 23 авг — РИА Новости. Опыт по предупреждению таежных пожаров применят в борьбе с сибирским шелкопрядом и другими лесными вредителями в регионах России, сообщил журналистам в Красноярске руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

Валентик находится в Красноярске с рабочим визитом, где он провел совещание по борьбе с лесными вредителями. В совещании участвовали все профильные министры из сибирских регионов и Уральского федерального округа.

"Приняли концептуальное решение внедрить тот же механизм, который действует по охране лесов от пожаров. Это предварительное реагирование, зонирование территории по зонам лесопатологической угрозы, работа на профилактику… Должны создать такую систему, которая позволит отлавливать эти очаги и не допускать возникновение зеленых пожаров", — сказал Валентик.

По его словам, площадь, пораженная вредителями, в СФО составляет 900 тысяч гектаров. Точная площадь устанавливается специалистами.

Очаги вредителей зафиксированы в Красноярском крае, Томской, Кемеровской, Иркутской областях. Также очаги зафиксированы в Уральском федеральном округе. Помимо сибирского шелкопряда, фиксируется поражение уссурийским полиграфом.

По данным Минлесхоза Красноярского края, площадь погибших и поврежденных лесных территорий в результате воздействия вредителей составляет более миллиона гектаров.

Валентик также отметил, что начало борьбы с сибирским шелкопрядом немного запоздало — в результате площадь очагов в первые годы росла в геометрической прогрессии и достигла значительных величин.

Сибирский шелкопряд — вредитель, который повреждает многие виды хвойных пород, предпочитает лиственницу, кедр, пихту. Его гусеницы поедают хвоинки целиком, могут питаться корой тонких побегов. Эпидемию одного из самых опасных вредителей леса зафиксировали в Сибири летом 2016 года из-за аномально жаркой погоды. Большие очаги вредителя общей площадью более 1 миллиона гектар были обнаружены в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях. Из соседних регионов сибирский шелкопряд мигрировал в Кузбасс, на территорию Мариинского лесничества.