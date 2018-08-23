Чипы в водительских правах помогут снизить число подделок, считают эксперты

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Внедрение электронного чипа в водительские удостоверения в России поможет сократить число производимых подделок, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
"Чип как дополнительный метод защиты, на мой взгляд, это, конечно, неплохо. Потому что сейчас, на мой взгляд, не очень сильно защищены водительские удостоверения, и их подделать все-таки можно, то есть, есть хорошие, качественные подделки", — сказал вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.
Он отметил, что если инспектор ГИБДД остановит водителя с поддельными правами и засомневается в их подлинности, он проверит их по базе данных. "А в базе данных что получается — серия правильная, номер правильный, все совпадает, фотография только другая. Конечно, сейчас стали заносить в некоторые права фотографию в базу данных, но все равно это еще не полноценно работает", — отметил эксперт.
"Это, конечно, уже намного сократит количество водительских удостоверений поддельных, то есть, степень защиты, чипы, которые моментально там считываются с базы — это нормально, я думаю, предложение МВД в данном случае будет рассмотрено положительно", — сказал он.
По его мнению, чипы могут значительно облегчить проверку документов. "Просто сейчас нужно вбивать номер водительского удостоверения, чтобы сверять с электронной базой, а когда будет чип — это будет делаться автоматически, вы прикладываете, как банковскую карту, он вам дает всю информацию", — пояснил эксперт.