Чипы в водительских правах помогут снизить число подделок, считают эксперты

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Внедрение электронного чипа в водительские удостоверения в России поможет сократить число производимых подделок, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее МВД РФ предложило оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронными носителями информации. По словам официального представителя министерства Ирины Волк, документы нового поколения оснастят микрочипом, а также рядом дополнительных степеней защиты. Их будут изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слой станут лазероактивны.

"Чип как дополнительный метод защиты, на мой взгляд, это, конечно, неплохо. Потому что сейчас, на мой взгляд, не очень сильно защищены водительские удостоверения, и их подделать все-таки можно, то есть, есть хорошие, качественные подделки", — сказал вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.

Он отметил, что если инспектор ГИБДД остановит водителя с поддельными правами и засомневается в их подлинности, он проверит их по базе данных. "А в базе данных что получается — серия правильная, номер правильный, все совпадает, фотография только другая. Конечно, сейчас стали заносить в некоторые права фотографию в базу данных, но все равно это еще не полноценно работает", — отметил эксперт.

Член координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев также считает внедрение чипа в права абсолютно нормальным, учитывая, что в РФ уже есть много документов, оснащенных чипом, в том числе паспорта.

"Это, конечно, уже намного сократит количество водительских удостоверений поддельных, то есть, степень защиты, чипы, которые моментально там считываются с базы — это нормально, я думаю, предложение МВД в данном случае будет рассмотрено положительно", — сказал он.

По его мнению, чипы могут значительно облегчить проверку документов. "Просто сейчас нужно вбивать номер водительского удостоверения, чтобы сверять с электронной базой, а когда будет чип — это будет делаться автоматически, вы прикладываете, как банковскую карту, он вам дает всю информацию", — пояснил эксперт.