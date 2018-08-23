Путин приедет в Курск на 75-летие со дня завершения Курской битвы

ЭМБ МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отправится в Курск, который отмечает 75 лет со дня завершения Курской битвы, через Белгород, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент буквально с минуты на минуту вылетит в Белгород, оттуда доберется до Курска. 75 лет завершения Курской битвы, президент возложит венок к могиле Неизвестного солдата, также положит цветы к памятнику Жукова, посетит музей "Командный пункт центрального фронта" и пообщается с представителями поискового движения России и ветеранами", — сказал Песков.