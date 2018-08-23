Стипендиальный фонд в 2018 году проиндексируют на 4%

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Объем стипендиального фонда в РФ в 2018 году будет проиндексирован не менее чем на 4%, несмотря на то, что в действующем законе о бюджете заложен прогноз по инфляции в 2,8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ.

Ранее в ноябре 2017 года министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что студенческие стипендии проиндексируют на 4%, а также вырастет объем стипендиального фонда на 3 миллиарда 700 миллионов рублей с 1 сентября 2018 года.

"Объем средств стипендиального фонда на 2018 год в законе о бюджете увеличен на 4% по отношению к уровню 2017 года в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на этапе формирования закона о бюджете. При этом в закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внесены изменения, и прогнозный уровень инфляции скорректирован с 4% на 2,8%. Обращаем внимание, что несмотря на эти изменения, предусмотренный объем стипендиального фонда не сокращается и по-прежнему учитывает увеличение на 4% от объема 2017 года", — говорится в сообщении.

Это позволяет вузам обеспечить увеличение размеров стипендии не менее чем на 4%, уточнили в пресс-службе.