В Москве на 328 объектах появится архитектурно-художественная подсветка

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Архитектурно-художественная подсветка появится на 328 объектах в Москве до конца года, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в четверг.

"До конца текущего года архитектурно-художественная подсветка появится на 328 объектах в столице, в том числе 86 на Бульварном кольце. Также новой подсветкой украсят объекты на Тверской улице, набережных Москвы-реки, мостах и зданиях МЦК, павильонах ВДНХ и на других значимых объектах столицы", — сообщил вице-мэр.

Он напомнил, что в этом году такая подсветка уже украсила 81 объект, включая Московский театр на Таганке, Патриаршее подворье храмов в Зарядье, Гостиный двор, здание Минпромторга, Китайгородскую стену. Вскоре, по его словам, она появится на зданиях Белорусского вокзала, МХАТ имени Горького, Московской государственной академической филармонии.

Заммэра рассказал, что для освещения центральных улиц, бульваров, вылетных магистралей и мостов были разработаны индивидуальные концепции освещения, гармонирующих с единой концепцией Москвы.

"Благодаря подсветке повышается уровень комфорта и безопасности, улучшаются архитектурно-художественные качества города в вечернее и ночное время, кроме того, художественная подсветка положительно влияет на настроение москвичей и гостей столицы", – добавил Бирюков.

В прошлые годы архитектурное освещение появилось на объектах Садового и Бульварного кольца, проспекта Мира и Ярославского шоссе, Тверской улицы и Ленинградского проспекта, Варшавского и Каширского шоссе, в зонах Московского Кремля.

"До конца этого года общее количество объектов, украшенных при помощи архитектурно-художественной подсветки, превысит 2200", – подытожил Бирюков.