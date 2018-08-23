Два камчатских социальных проекта претендуют на федеральное финансирование

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг — РИА Новости. Камчатка готова подать заявку на получение финансирования для строительства двух дополнительных социальных объектов в рамках выделенной субъектам ДФО единой федеральной субсидии, заявил губернатор края Владимир Илюхин на заседании Совета при полпреде президента РФ в ДФО, посвященном строительству соцобъектов в округе.
"В случае распределения дополнительных средств мы готовы представить на рассмотрение для привлечения федерального финансирования еще два проекта: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Водник" и краевого театра кукол. По обоим проектам подготовлена проекта-сметная документация, и получены положительные заключения государственной экспертизы", — привели в пресс-службе правительства Камчатского края слова Илюхина на заседании.
Как отметили в пресс-службе, в рамках федерального Плана социального развития центров экономического роста Камчатка должна получить в 2018-2020 годах почти 4,7 миллиарда рублей из единой субсидии. За счет этих средств и софинансирования из краевого бюджета идет строительство Камчатской краевой больницы и реконструкция стадиона "Спартак" в Петропавловске-Камчатском, а также будет модернизирована материально-техническая база восьми учреждений среднего профессионального образования.