Два камчатских социальных проекта претендуют на федеральное финансирование

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 авг — РИА Новости. Камчатка готова подать заявку на получение финансирования для строительства двух дополнительных социальных объектов в рамках выделенной субъектам ДФО единой федеральной субсидии, заявил губернатор края Владимир Илюхин на заседании Совета при полпреде президента РФ в ДФО, посвященном строительству соцобъектов в округе.

Решение о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов принято правительством РФ в июне текущего года. Эти регионы получат почти 54 миллиарда рублей в течение трех лет на социальное развитие, при этом 21,2 миллиарда рублей должны поступить в бюджет 9 регионов в этом году. До 2020 года на Дальнем Востоке планируется реализовать 193 мероприятия: строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил на заседании, что "если руководство субъекта не справляется с какими-то работами, то мы будем перемещать финансирование в те субъекты, которые готовы принять финансирование и его освоить".

"В случае распределения дополнительных средств мы готовы представить на рассмотрение для привлечения федерального финансирования еще два проекта: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Водник" и краевого театра кукол. По обоим проектам подготовлена проекта-сметная документация, и получены положительные заключения государственной экспертизы", — привели в пресс-службе правительства Камчатского края слова Илюхина на заседании.

Как отметили в пресс-службе, в рамках федерального Плана социального развития центров экономического роста Камчатка должна получить в 2018-2020 годах почти 4,7 миллиарда рублей из единой субсидии. За счет этих средств и софинансирования из краевого бюджета идет строительство Камчатской краевой больницы и реконструкция стадиона "Спартак" в Петропавловске-Камчатском, а также будет модернизирована материально-техническая база восьми учреждений среднего профессионального образования.

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