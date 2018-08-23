Цветочный микс: какие цветы используют для озеленения Москвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Городские клумбы ежегодно радуют москвичей и гостей столицы яркостью и необычным оформлением. Однако что именно на них растет, знают, пожалуй, только заядлые садовники. В фото-подборке РИА Новости рассказываем и показываем, какими цветами озеленяют Москву и чем агератум отличается от тагетеса.

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Агератум © Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Агератум

За цветочную сторону столицы отвечает ГБУ "Озеленение". В 2018 году силами предприятия для озеленения и тематического оформления столицы было выращено около 37 миллионов однолетних и двулетних растений. Помимо этого, благодаря сотрудникам ГБУ "Озеленения" в Москве, высадили пять тысяч роз, 315 тысяч многолетних саженцев и еще 223 тысячи ампельных цветов, которые высаживают в кашпо, горшках и вазонах.

Агератум – однолетнее и очень теплолюбивое растение. Его необычное название переводится с латинского как "нестареющий". Цветок действительно долго сохраняет свежесть, а его пушистые соцветия нежных цветов напоминают помпончики на детских шапках. Летом 2018 года на московские клумбы высадили около 1,5 миллионов растений этой породы.

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Бальзамин © Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Бальзамин

Среди московских цветов есть один особенно необычный саженец – бальзамин Уоллера из тропической Африки. Этим летом городские клумбы украшают более 370 тысяч растений этой породы. Несмотря на "жаркое" происхождение, бальзамин хорошо приспособлен к московскому климату, и выращивается здесь как однолетник.

Считается, что бальзамин обладает свойством активизировать особо медлительных людей. По другим повериям, растения разных цветов воздействуют на горожан по-своему. Например, розовый бальзамин влияет на эмоциональность, белый – на духовность, а красный стимулирует физическую активность. Ну а если вам срочно надо подготовиться к экзамену или аттестации, попробуйте поставить на письменный стол лиловый цветок, воздействующий на умственные способности. А вдруг поможет?

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Бегония © Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Бегония

Бегония хорошо знакома большинству горожан, сейчас 6 миллионов цветов этой породы украшают клумбы Москвы. Это однолетнее растение, пожалуй, самый постоянный обитатель городских цветников. Свою популярность цветок заработал благодаря неприхотливости, красоте и простоте в уходе.

Помимо красоты, бегония обладает способностью очищать воздух от пыли и снижать количество вредных бактерий в воздухе – полезное умение в мегаполисе. Не лишним будет поставить горшок с таким цветком дома. Считается, что бегония положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Виола © Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Виола

У многоликой виолы несколько имен. Ее называют анютиными глазками, а еще – трехцветной фиалкой за яркие соцветия. В 2018 году на городских клумбах высадили порядка пяти миллионов этих сочных цветов.

Кстати, среди однолетних растений, высаживаемых в Москве, виола – первопроходец. Именно ее высаживают первой уже ранней весной в рамках городского озеленения.

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Пеларгония © Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Пеларгония

Большинству москвичей пеларгония известна как герань. Это растение очень устойчиво к холоду, с легкостью переносит жару и проливной дождь. В старину считалось, что стойкое растение может уберечь дом – и не только от злых духов. Герань отпугивает змей, поэтому дачники часто высаживают ее у себя на участках.

Летом 2018 года в Москве высадили 288 тысяч штук пеларгонии зональной и более 19 тысяч саженцев пеларгонии плющелистной.

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Тагетес © Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Тагетес

На клумбах Москвы можно встретить еще одно растение с необычным названием тагетес. В народе эти цветки называют просто – бархатцы. В столице их высаживают в огромном количестве, только этим летом городские цветники пополнили 6,5 миллионов бархатцев, выращенных сотрудниками ГБУ "Озеленение".

Наряду с виолой, тагетес занимает одну из лидирующих позиций в цветочном топе Москвы. В городе высаживают три вида этого цветка: отклоненный, прямостоячий и тонколистный.

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Флокс © Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Флокс

Приятно пахнущие флоксы стали популярным украшением городских цветников благодаря своей морозостойкости. Если цветы подобраны правильно, они могут цвести с начала лета и вплоть до осени.

В 2018 году для оформления Москвы вырастили около 9 тысяч флоксов двух сортов: метельчатый и шиловидный. Узнать их на клумбе можно по объемным соцветиям в форме "метелки" нежных цветов.

© Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Цинния © Фото предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы Цинния

Цветовая гамма циннии настолько многообразна, что на одной клумбе практически невозможно увидеть два одинаковых соцветия.

Благодаря своей яркости и оригинальности, однолетнее растение завоевало большую популярность в городском озеленении. Сегодня московские улицы украшают более 140 тысяч этих цветов, а их оттенки варьируются от белого до ярко-пурпурного.