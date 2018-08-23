Цветочный микс: какие цветы используют для озеленения Москвы

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Городские клумбы ежегодно радуют москвичей и гостей столицы яркостью и необычным оформлением. Однако что именно на них растет, знают, пожалуй, только заядлые садовники. В фото-подборке РИА Новости рассказываем и показываем, какими цветами озеленяют Москву и чем агератум отличается от тагетеса.
Агератум – однолетнее и очень теплолюбивое растение. Его необычное название переводится с латинского как "нестареющий". Цветок действительно долго сохраняет свежесть, а его пушистые соцветия нежных цветов напоминают помпончики на детских шапках. Летом 2018 года на московские клумбы высадили около 1,5 миллионов растений этой породы.
Считается, что бальзамин обладает свойством активизировать особо медлительных людей. По другим повериям, растения разных цветов воздействуют на горожан по-своему. Например, розовый бальзамин влияет на эмоциональность, белый – на духовность, а красный стимулирует физическую активность. Ну а если вам срочно надо подготовиться к экзамену или аттестации, попробуйте поставить на письменный стол лиловый цветок, воздействующий на умственные способности. А вдруг поможет?
Помимо красоты, бегония обладает способностью очищать воздух от пыли и снижать количество вредных бактерий в воздухе – полезное умение в мегаполисе. Не лишним будет поставить горшок с таким цветком дома. Считается, что бегония положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Кстати, среди однолетних растений, высаживаемых в Москве, виола – первопроходец. Именно ее высаживают первой уже ранней весной в рамках городского озеленения.
Большинству москвичей пеларгония известна как герань. Это растение очень устойчиво к холоду, с легкостью переносит жару и проливной дождь. В старину считалось, что стойкое растение может уберечь дом – и не только от злых духов. Герань отпугивает змей, поэтому дачники часто высаживают ее у себя на участках.
Летом 2018 года в Москве высадили 288 тысяч штук пеларгонии зональной и более 19 тысяч саженцев пеларгонии плющелистной.
Наряду с виолой, тагетес занимает одну из лидирующих позиций в цветочном топе Москвы. В городе высаживают три вида этого цветка: отклоненный, прямостоячий и тонколистный.
Приятно пахнущие флоксы стали популярным украшением городских цветников благодаря своей морозостойкости. Если цветы подобраны правильно, они могут цвести с начала лета и вплоть до осени.
В 2018 году для оформления Москвы вырастили около 9 тысяч флоксов двух сортов: метельчатый и шиловидный. Узнать их на клумбе можно по объемным соцветиям в форме "метелки" нежных цветов.
Благодаря своей яркости и оригинальности, однолетнее растение завоевало большую популярность в городском озеленении. Сегодня московские улицы украшают более 140 тысяч этих цветов, а их оттенки варьируются от белого до ярко-пурпурного.