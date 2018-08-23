Тульская детская больница получит помощь в рамках акции "От чистого сердца"

ТУЛА, 23 авг — РИА Новости. Тульская детская областная клиническая больница получит благотворительную помощь в рамках акции "От чистого сердца", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

Он уточнил, что благотворительный матч "От чистого сердца" с участием звезд мирового хоккея прошел в среду на сочинской арене "Шайба".

"В этом году при содействии губернатора Тульской области Алексея Дюмина получателем помощи стало учреждение здравоохранения Тульской области. Перед началом матча помощник президента РФ Игорь Левитин передал заместителю председателя правительства Тульской области Марине Левиной сертификат на благотворительные средства, собранные партнёрами акции. Все собранные средства будут направлены в отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы. Деньги пойдут на улучшение материально-технической базы отделения, закупку дорогостоящих лекарственных препаратов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в этом отделении ежегодно получают медицинскую помощь дети с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями, в том числе с острыми лейкозами. Для лечения детей с онкопатологией применяются современные дорогостоящие химиопрепараты. Использование европейских программ лечения позволяет значительно улучшить показатели эффективности лечения острого лейкоза и других онкогематологических заболеваний, увеличить сроки ремиссии при этих заболеваниях. Более 80% пролеченных детей достигают стойкой терапевтической ремиссии и имеют перспективу полного выздоровления. В 2017 году в отделение поступило 416 пациентов. За шесть месяцев 2018 года — 217 детей.

"Традиционная акция "От чистого сердца" ежегодно проводится в разных городах России. В благотворительном матче в Сочи приняли участие Олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Гусев, звезды мирового хоккея Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Патрик Лайне, Теему Селянне, Яри Курри и многие другие. На церемонии открытия выступили звезды фигурного катания Татьяна Навка, Петр Чернышев, Евгений Плющенко, а также певец Дима Билан", — добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что перед отправкой на Олимпиаду в Пхёнчхан Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Кирилл Капризов по приглашению губернатора Алексея Дюмина посетили Тулу и провели мастер-класс для юных хоккеистов из команды Тульского суворовского военного училища, клубов "Тропик", "Виктория" и команды детского следж-хоккея "Ока".

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