Бабочки-адмиралы вернулись в Москву впервые за десять лет

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мигрирующие бабочки-адмиралы впервые за 10 лет прилетели в столицу, сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

"Адмирал довольно распространен в уголках нетронутой природы, но не в мегаполисах. Раньше увидеть в столице одну-две такие бабочки за лето считалось удачей. В этом же году их в Москве небывалое количество", — сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В пресс-службе департамента также отметили, что это связано в первую очередь с появлением новых скверов и парков. Кроме того, на улицах и в зонах отдыха начали высаживать любимые бабочками многолетники и разнотравье, а не только лишь садовые цветы, что сделало столичную флору приближенной к естественной среде обитания адмиралов в дикой природе.

Бабочки-адмиралы — мигрирующие, живут в наших широтах всего несколько теплых месяцев в году. Зимовать они улетают в южные края. Срок жизни таких бабочек — около десяти месяцев.

Уточняется, что в этом году в городе также выросло количество бабочек павлиний глаз, крапивниц, нескольких видов белянок, в том числе капустниц. В этом году энтомологи заметили в центре мегаполиса и одну из самых больших европейских дневных бабочек — махаона, внесенного в Красную книгу Москвы.