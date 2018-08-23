МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Александр Чернышев. В Уфе обсуждают инстаграм-аккаунт участкового терапевта. В комментариях к селфи в униформе медик описывает пациентов, не стесняясь в выражениях. Это не единичный случай — иногда в объектив камеры попадают даже тяжелобольные пациенты или момент операции. Одни не видят в таких снимках ничего предосудительного, другие считают их недопустимыми. Где проходит граница дозволенного — в материале РИА Новости.

В группе "ЧС Уфа" 19 августа появился пост, к которому автор прикрепил фотографии врача-терапевта местной поликлиники № 50. Снимки он взял из ее профиля в инстаграме: она позирует на рабочем месте в униформе.

В самих фотографиях нет ничего скандального: селфи на фоне регистратуры или в кабинете. Однако читателей паблика не на шутку возмутили подписи к ним. Врач, используя нецензурную брань, делилась впечатлениями от работы. К примеру, сравнивала себя с кошкой, которая хочет расцарапать кому-нибудь лицо, признавалась, что ночью ни секунды не спала, а с восьми утра у нее прием. Автор поста посетовал на то, что такие люди носят белый халат.

Девушку вычислили по горячим следам: ею оказалась Ляйсан Бадретдинова — терапевт с трехлетним стажем, выпускница Башкирского государственного медицинского университета. После шума в соцсетях свой профиль в инстаграме она быстро закрыла.

Однако позже в той же группе опубликовали и другие ее фото с еще более провокационными подписями: "В поликлиниках многие бабушки сидят днями напролет. Думают, если дышать больницей, станешь здоровее. Отколупывают от стены куски и рассасывают. А когда пытаешься ее оттащить, так гавкать начинает".

Пост в сообществе "ЧС Уфа" Пост в сообществе "ЧС Уфа"

Реакция подписчиков неоднозначная: одни высказали мнение, что не хотели бы оказаться у такого врача на приеме, другие отметили, что фотографии в инстаграме — личное дело человека, независимо от профессии.

"Нечего таким, как она, делать в медицине! Только позорит своих коллег. К такому терапевту и обращаться-то опасно… А она еще и участковый врач, сочувствую тем, кто находится на ее участке", — прокомментировал Иван Павлов. "Так нечего лезть на чужие страницы, в чужие жизни. Кто что хочет, то и пишет. Страна свободная. А тут раздули из мухи слона", — возразила ему Дарья Шевчук. Кроме того, у многих сложилось впечатление, что автор поста мстит девушке за отсутствие взаимности.

Как сообщили РИА Новости в Минздраве Башкортостана, к ним также поступило обращение с просьбой обратить внимание на поведение Бадретдиновой в соцсетях. "Врачебной комиссией поликлиники № 50 участковому врачу-терапевту объявлено дисциплинарное взыскание за нарушение правил этики и деонтологии. Случай разобран на оперативном совещании, с медицинским персоналом проведен инструктаж", — прокомментировали в пресс-службе Минздрава республики.

"Анестезиолог тоже человек"

Из-за фото медиков на рабочем месте уже возникали дискуссии. В середине июля анестезиолог-реаниматолог Учалинской городской больницы Раиль Мараканов на своей странице во "Вконтакте" выложил два снимка с операции. Первый — селфи на фоне операционного стола, на котором под наркозом лежит женщина, окруженная врачами (издалека видно лицо пациентки). Второе фото, по всей видимости, сделали коллеги: анестезиолог стоит у изголовья кровати, наблюдая за операцией. Лицо спящей пациентки тоже в кадре.

Селфи врача-анестезиолога во время операции Селфи врача-анестезиолога во время операции

Хотя вскоре врач удалил публикацию, снимки разлетелись по Сети и вызвали бурное обсуждение. Кто-то настаивал на том, что медика нужно уволить: он отвлекся от своих обязанностей и вместо того, чтобы заниматься делом, "ловил хайп". Были и противоположные мнения: врачи — такие же люди, как все остальные, и иногда им хочется запечатлеть памятный момент.

"Селфи от врача-анестезиолога во время операции меня пугает. Это люди, которые усыпляют пациента! Они не отходят от него, стерильными перчаточками работают, а не замацанными мобильниками… А если бы ваш родственник там лежал? Или ваш ребенок, или вы сами?" — высказалась в местном паблике Люция Галимова.

"А что, врачи не люди, что ли? И так жизнь у них непонятно какая. Лишь бы человека грязью облить! Успокойтесь", — ответила на выпады Эльвира Ганиева.

Коллеги Мараканова в его профессионализме после инцидента не усомнились. "Мы работали вместе. Он прекрасный специалист, всю жизнь посвятил своему делу — лет тридцать уже трудится. Многих людей от смерти спас. Это просто нелепая случайность. Я уверена, что он не позировал", — объяснила в разговоре с РИА Новости анестезиолог-реаниматолог Ольга Васильева.

Более того, в поддержку Мараканова анестезиолог Ринат Абдрахманов запустил акцию. Во "Вконтакте" он разместил фото из операционной, сопроводив его таким текстом: "Сделаем хештег с записью #АнестезиологТожеЧеловек, поддержим коллегу, репост приветствуется #ктоеслинеМЫ". Вслед за этим медики по всей стране стали выкладывать фотографии с рабочего места. Правда, без лиц пациентов.

В разговоре с РИА Новости Ринат объяснил, почему защищает Мараканова: "Мы его не оправдываем, но и в обиду не дадим. Возможно, он поступил неправильно. Осудили, высказали свое мнение — молодцы. Но обливать грязью и оскорблять специалиста — это чересчур. Человек все-таки в возрасте — мог не осознавать последствий".

Заинтересовался снимками и СК по Республике Башкортостан. "Проводилась доследственная проверка по ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни" — на фото видно лицо пациентки. По итогам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Женщина пояснила, что тайна ее личной жизни не затронута, а права не нарушены. Писать заявление на врача или судиться с ним она не желает", — озвучил результаты следственных действий старший помощник руководителя СУ СК по РБ Евгений Каневский.

По словам коллег, Мараканов продолжает работать в больнице. Как сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, после инцидента руководителям всех медучреждений республики рекомендовали провести с сотрудниками рабочее совещание по вопросам врачебной этики, деонтологии и прав пациентов.

"Получил выговор"

Не удержался от желания поделиться новостями и врач-проктолог Сургутской окружной клинической больницы. В начале июля в Сеть из аккаунта в инстаграме попали его селфи на фоне операционного стола в окружении коллег. Однако ни лицо пациента, ни лица врачей невозможно идентифицировать. В подписях к снимкам медработник рассуждал о тяготах профессии, философствовал и просто рассказывал о своей жизни.

Селфи врача во время операции в окружной клинической больнице Сургута Селфи врача во время операции в окружной клинической больнице Сургута

Впрочем, как только фото разошлись по интернету, он отказался от идеи продолжать блог и удалил аккаунт. После резонанса в СМИ и соцсетях руководство больницы организовало проверку.

"По ее результатам врачу сделан выговор. Он продолжает у нас работать, больше не фотографирует. С молодыми сотрудниками провели работу, чтобы донести этические нормы профессии. Нужно понимать, что съемки операционного поля допустимы: они часто иллюстрируют научные статьи и журналы, однако в соцсетях от них следует воздержаться", — сообщила РИА Новости главврач Сургутской ОКБ Галина Шестакова.

Подобные инциденты случались и ранее. В конце прошлого года в Сахалинской области региональный Минздрав проверил действия медсестры, которая фотографировалась на фоне тяжелобольных пациентов и пренебрежительно высказывалась о них в социальных сетях.

"Уважение к пациенту и умение сострадать — главное качество, которое движет медицинским работником", — коллеги не оценили ее фотографические таланты.

В марте 2016-го медсестру одной из больниц Амурской области уволили за то, что она сфотографировала и отправила знакомому фото пациента, поступившего с огнестрельным ранением: снимок стал достоянием всего интернета.

Врачам следует крайне осторожно относиться к публичным фото в соцсетях, считают юристы. "Должностные инструкции медработников предусматривают обязанность соблюдать этические нормы и правила. Фраза обтекаемая, но она позволяет администрации привлекать сотрудников к дисциплинарной ответственности, в том числе за непристойные фотографии и комментарии", — разъясняет адвокат Антон Пуляев.

Снимки с пациентами в беспомощном состоянии, предупреждает он, можно отнести к разглашению врачебной тайны: "За это предусмотрена уголовная ответственность".