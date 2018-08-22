В Подмосковье школы проверили на соблюдение правил пожарной безопасности

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Московской области 1 сентября начнут работу 3853 образовательных учреждений.

Соблюдение правил противопожарной безопасности в образовательных учреждениях обсудили сегодня на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360"

По итогам проверок, которые прошли в образовательных учреждениях Московской области, почти все они допущены к началу учебного года. Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов дал поручение устранить все замечания до 1 сентября. Это проконтролируют сотрудники пожарного надзора.

Дмитрий Пестов также поручил держать на особом контроле соблюдение мер противопожарной безопасности в местах с круглосуточным пребыванием детей. Школы-интернаты, детские дома и другие объекты должны быть оборудованы системами оповещения о пожаре. С их помощью в случае возгорания сигнал поступает на пульт пожарной охраны.

Кроме того, в первые дни учебного года в рамках месячника безопасности в образовательных учреждениях пройдут тренировки и учебные эвакуации.

1 сентября в Московской области начнут работу 3853 образовательных учреждений. 1498 из них — общеобразовательные, более двух тысяч — детские сады.