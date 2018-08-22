Фестиваль "Территория хороших новостей" проходит в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев во время дискуссии СМИ как инструмент развития территорий

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев во время дискуссии СМИ как инструмент развития территорий

ТВЕРЬ, 22 авг — РИА НОВОСТИ. Более 130 работ из 16 регионов Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов представлены на XXI фестиваль-конкурс региональных телерадиокомпаний "Территория хороших новостей", который проходит в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"Обладателем специального приза полпреда президента РФ в ЦФО стал главный редактор телерадиокомпании "Липецкое время" Михаил Шаршаков. Специальный приз губернатора Тверской области получила руководитель телекомпании "Форвард-ТВ" из города Вышний Волочек Ольга Комелова", — сказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля состоялась дискуссия "СМИ как инструмент развития территорий", в которой приняли участие полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Показатель высшего журналистского мастерства — делать хорошие новости. Фестиваль "Территория хороших новостей" проходит уже в 21-й раз — это устоявшаяся традиция. Позитивных событий происходит немало, и если люди о них узнают от журналистов, это является дополнительным стимулом для дальнейших достижений", — процитировали в пресс-службе слова Щеголева.

В свою очередь, глава Тверской области отметил, что СМИ являются одним из важнейших институтов развития общества. "Журналисты формируют сегодняшние тренды — развитие инфраструктуры в регионах, экономики, инвестиционной привлекательности, туриндустрии- это, в конечном счёте, отношение людей к территории, на которой они проживают", — сказал Руденя.

В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятия прошла выставка народных промыслов районов Тверской области, в которых работают собственные телекомпании. Кроме того, участники фестиваля представили проекты по развитию территорий и обсудили актуальные задачи региональной журналистики на дискуссионных площадках.

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