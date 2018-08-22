"Молодежка ОНФ" провела акцию "Россия в каждом окне"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. 22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, команда "Молодежки ОНФ" провела всероссийскую акцию "Россия в каждом окне", сообщает пресс-служба ОНФ.

Акцию поддержали около тысячи человек в более чем 60 субъектах РФ, включая Астраханскую, Владимирскую, Новосибирскую, Ленинградскую, Иркутскую, Белгородскую области, республики Дагестан, Хакасия, Татарстан, Коми и другие регионы.

Активисты "Молодежки ОНФ" в регионах вместе с жильцами домов и общежитий и постояльцами гостиниц украсили в честь праздника фасады зданий, вывесив триколор на окнах и балконах. В некоторых городах в бело-сине-красный цвет таким образом были окрашены целые стены. Участники делали фото и видео и выкладывали их в социальные сети с хештегом #РоссияВКаждомОкне.

"День государственного флага — особый символичный праздник. Для каждого гражданина нашей страны триколор — это сила, гордость, честь, историческая память. Акция команды "Молодежки ОНФ" стала действительно масштабной. Люди по всей стране с удовольствием присоединялись к ней. Тысячи триколоров в окнах — это впечатляет. По моему мнению, такие по-настоящему народные акции объединяют людей", — рассказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.