Мантуров помог упавшей в обморок журналистке

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме Армия-2018

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на форуме Армия-2018

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров помог упавшей в обморок во время интервью журналистке "России 24", рассказали РИА Новости в ведомстве.

"Министр подхватил падающую журналистку, отвел в комнату отдыха и попросил вызвать врача", — сказал представитель Минпромторга.

Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили, что журналистка телеканала "Россия 24", упавшая в обморок во время интервью с Мантуровым на форуме "Армия-2018", чувствует себя хорошо. В пресс-службе холдинга также отметили, что не знают причин произошедшего.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа. На выставке представят более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники.