В Сети запустили флешмоб #соберицветафлага в честь российского триколора

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские пользователи соцсетей, которые сегодня отмечают День флага, запустили флешмоб #соберицветафлага и выкладывают фотографии, где из различных предметов собирают российский триколор или же просто публикуют свои фото с флагом.

Инициатором акции в этом году стал Олег Газманов. Он сумел собрать флаг России из касок и бейсболки.

К флешмобу присоединилась и певица Зара. "Я счастлива, что живу в это историческое время, когда #Нашфлаг, гордо развевается над просторами нашей планеты, вселяя чувство гордости в сердца граждан России", — подписала она свой пост.

Публикация от ZARA (@zara_music) 22 Авг 2018 в 3:49 PDT

Россиян также поздравил музыкант Стас Михайлов.

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 22 Авг 2018 в 3:57 PDT

Некоторые подошли к флешмобу с юмором. Так, актер Стас Ярушин попытался собрать флаг из предметов одежды, если таковым можно считать полотенце.

Публикация от Ярушин Станислав (@yarushinstanislav) 22 Авг 2018 в 3:29 PDT

Флешмоб поддержали и обычные пользователи.

Публикация от Дарья Болотникова (@dashka_bolotnikova) 22 Авг 2018 в 6:17 PDT

Публикация от Вероника Кузнецова (Шакирова) (@verobrika) 22 Авг 2018 в 5:00 PDT

Публикация от Владиславовна (@alena_vladislavovna_) 21 Авг 2018 в 1:22 PDT