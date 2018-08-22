В Сети запустили флешмоб #соберицветафлага в честь российского триколора

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские пользователи соцсетей, которые сегодня отмечают День флага, запустили флешмоб #соберицветафлага и выкладывают фотографии, где из различных предметов собирают российский триколор или же просто публикуют свои фото с флагом.
Инициатором акции в этом году стал Олег Газманов. Он сумел собрать флаг России из касок и бейсболки.
К флешмобу присоединилась и певица Зара. "Я счастлива, что живу в это историческое время, когда #Нашфлаг, гордо развевается над просторами нашей планеты, вселяя чувство гордости в сердца граждан России", — подписала она свой пост.
Россиян также поздравил музыкант Стас Михайлов.
Некоторые подошли к флешмобу с юмором. Так, актер Стас Ярушин попытался собрать флаг из предметов одежды, если таковым можно считать полотенце.
Флешмоб поддержали и обычные пользователи.