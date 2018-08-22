В Нижнем Новгороде дворник отбился лопатой от мужчины с ножом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Конфликт жителя Автозаводского района Нижнего Новгорода с дворником стал поводом для проведения проверки сотрудниками полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Во вторник нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет об инциденте в Автозаводском районе. На кадрах видно, как мужчина с ножом угрожает прохожим и наносит удар по руке дворника, после чего тот лопатой отгоняет хулигана. Жители двора, уставшие от конфликтного поведения соседа, одобрили действия дворника.

"В середине августа 2018 года в отдел полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о конфликтной ситуации на улице Дружаева Автозаводского района областного центра. Полицейские установили всех участников инцидента. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка.

Не вдаваясь в подробности, собеседник агентства пояснил, что для возбуждения уголовного дела необходимы веские основания, "а значит, они есть".